Хакеры из РФ похитили пароли топ-менеджеров британской компании, управляющей АЭС

Эти пароли пострадавшие использовали для доступа к своим аккаунтам в бизнес-соцсети LinkedIn.

Два топ-менеджера компании EDF Energy, управляющей 15 ядерными реакторами в Великобритании, стали жертвами российских хакеров. В базах украденных паролей, которые продаются на русскоязычных порталах, обнаружились данные, которые пострадавшие использовали для доступа к своим аккаунтам в соцсети LinkedIn.

Как сообщает издание Daily Mail, пароли, придуманные высокопоставленными сотрудниками энергетической компании, особой оригинальностью не отличаются — Nuclear1 и Radiat10n. Руководство EDF Energy отказалось комментировать инцидент.

О том, что кибервзломщики продают на специализированных российских порталах базы украденных паролей, сообщило издание Times. В массивах данных уже удалось обнаружить логины и пароли примерно тысячи британских парламентариев и их помощников, тысячи дипломатических работников и семи тысяч полицейских.