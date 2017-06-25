"Программа Фил". Британские консерваторы нашли замену Терезе Мэй

В качестве альтернативных фигур называются нынешние министры Дэвид Дэвис и Борис Джонсон.

Вместо нынешнего премьера Великобритании представители британской консервативной партии хотели бы видеть другого политика. Как пишет Times, этим человеком является действующий глава Минфина страны Филип Хаммонд. Кулуарное название этой идеи — "программа Фил".

При этом неназванный источник от консерваторов пояснил изданию, что Филипу отводится скорее временная функция, "кандидат на пару лет", пока министр по делам Брексита Дэвид Дэвис занимается программой выхода Британии из соглашения с ЕС. Хаммонд, по словам собеседника Time, "более надёжный и.о., нежели действующий премьер".

"Программе Фил" могут воспротивиться евроскептики. Им не по душе требования министра финансов провести мягкий Брексит с его предпочтением бизнесу и рабочим местам вместо мигрантского контроля.

Преодолеть этот барьер, по мнению консерваторов, можно, если Хаммонду "чётко показать, что он является лишь исполняющим обязанности лидером".

Впрочем, помимо него в числе вероятных кандидатов называются и Дэвид Дэвис, и даже министр иностранных дел Борис Джонсон.