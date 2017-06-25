Девушка за рулём "рено" протаранила шесть машин на парковке на западе Москвы

Молодая женщина за рулём своего "рено" протаранила несколько автомобилей на парковке перед жилым домом на проспекте Вернадского. Инцидент произошёл сегодня утром.

По информации Лайфа, пострадали "фольксваген", "шкода", "мерседес", "шевроле-круз" и грузовая машина. Удар был такой силы, что все автомобили значительно сдвинулись со своих парковочных мест.

Сейчас на месте аварии работают экипажи ДПС. Предположительно, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, сама автолюбительница в ДТП не пострадала.