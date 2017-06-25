Девушка за рулём "рено" протаранила шесть машин на парковке на западе Москвы

Читайте также

Девушка за рулём "рено" протаранила шесть машин на парковке на западе Москвы

1

Молодая женщина за рулём своего "рено" протаранила несколько автомобилей на парковке перед жилым домом на проспекте Вернадского. Инцидент произошёл сегодня утром.

По информации Лайфа, пострадали "фольксваген", "шкода", "мерседес", "шевроле-круз" и грузовая машина. Удар был такой силы, что все автомобили значительно сдвинулись со своих парковочных мест.

Сейчас на месте аварии работают экипажи ДПС. Предположительно, девушка находилась в состоянии алкогольного опьянения. К счастью, сама автолюбительница в ДТП не пострадала.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!