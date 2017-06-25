Сеймур Херш: Трамп знал, что никакой химической атаки в Хан-Шейхуне не было

Газета Welt am Sonntag опубликовала результаты расследования американского журналиста Сеймура Херша. По данным репортёра, Дональд Трамп знал, что власти Сирии не применяли химическое оружие против жителей Хан-Шейхуна, но всё равно отдал приказ атаковать авиабазу Шайрат.
Херш уверен, что целью сирийского авиаудара в Хан-Шейхуне было устранение представителей радикальных группировок, которые находились в одном здании вместе со складом опасных химикатов. Когда сирийский снаряд попал в цель, взрыв произошёл и на складе. Образовавшееся ядовитое облако накрыло жилые кварталы.
Несмотря на то что один из ближайших советников Трампа напрямую заявил, что произошедшее никак не является химической атакой, президент США всё равно отдал приказ о поражении, увидев кадры погибающих от отравления мирных жителей.
Советники президента предложили ему несколько вариантов действия, одним из которых была ликвидация президента Сирии Башара Асада. Однако Трамп остановился на запуске 59 "томагавков" в сторону аэродрома Шайрат, так как в первом случае члены Совета безопасности США подали бы в отставку.
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