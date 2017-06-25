Сеймур Херш: Трамп знал, что никакой химической атаки в Хан-Шейхуне не было

Версия Вашингтона, что агрессия США стала ответом на химическую атаку в Идлибе, является не более чем прикрытием безрассудных действий Трампа.

Газета Welt am Sonntag опубликовала результаты расследования американского журналиста Сеймура Херша. По данным репортёра, Дональд Трамп знал, что власти Сирии не применяли химическое оружие против жителей Хан-Шейхуна, но всё равно отдал приказ атаковать авиабазу Шайрат.

Херш уверен, что целью сирийского авиаудара в Хан-Шейхуне было устранение представителей радикальных группировок, которые находились в одном здании вместе со складом опасных химикатов. Когда сирийский снаряд попал в цель, взрыв произошёл и на складе. Образовавшееся ядовитое облако накрыло жилые кварталы.

Несмотря на то что один из ближайших советников Трампа напрямую заявил, что произошедшее никак не является химической атакой, президент США всё равно отдал приказ о поражении, увидев кадры погибающих от отравления мирных жителей.

Советники президента предложили ему несколько вариантов действия, одним из которых была ликвидация президента Сирии Башара Асада. Однако Трамп остановился на запуске 59 "томагавков" в сторону аэродрома Шайрат, так как в первом случае члены Совета безопасности США подали бы в отставку.