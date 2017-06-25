Самоподрыв смертника унёс жизни 12 человек в Мосуле

По меньшей мере 12 человек погибли и 20 получили ранения при самоподрыве смертника в иракском городе Мосул. По данным агентства France-Presse, террорист забежал в толпу мирных граждан и привёл в действие пояс шахида.

— У нас 12 человек убитых, ещё более 20 раненых находятся в нашей полевой больнице. Среди них есть женщины и дети, — приводит агентство слова медика Ахмеда Хашема.

Иракские военные не исключают, что количество погибших ещё может увеличиться, поскольку в районе, где прогремел взрыв, работы по разбору обломков здания ещё не завершились.