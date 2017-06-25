В ДТП на Ставрополье погибла французская семья из четырёх человек

Семья из четырёх человек разбилась в ДТП на трассе "Кавказ" в черте Ставропольского края. Авария произошла в результате лобового столкновения легкового автомобиля "Ситроен", в котором ехали шесть человек, и грузовика МАН.

Как стало известно Лайфу, в "ситроене" ехала семья иностранных граждан — на автомобиле были номера Евросоюза.

В свою очередь, в отделе пропаганды безопасности дорожного движения краевой Госавтоинспекции уточнили, что в машине ехала семья из Франции.

В аварии погибли четыре человека — двое взрослых и двое детей. Ещё два ребёнка с тяжёлыми травмами госпитализированы. В медучреждение также доставлен водитель грузовой машины.