ООН заявила о более чем 200 тысячах заболевших холерой в Йемене

Болезнь уже унесла жизни свыше 1300 человек, четверть из которых — несовершеннолетние.

Агентство здравоохранения ООН сообщило о том, что уже более 200 тысяч жителей Йемена заболели холерой. Многие из них — дети.

Директор ЮНИСЕФ Энтони Лейк и глава Всемирной организации здравоохранения Маргарет Чен заявили, что речь идёт о "худшей вспышке холеры в мире". Ежедневно врачи регистрируют примерно по пять тысяч новых случаев заболевания. Холера уже унесла жизни более 1300 человек, четверть из которых — несовершеннолетние.

Причиной эпидемии, по данным ООН, стало то, что в раздираемой войной стране 14,5 миллиона человек лишились доступа к чистой воде.