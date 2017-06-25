123 человека сгорели заживо при взрыве бензовоза в Пакистане

Бензовоз загорелся в городе Бахавалпур на юго-востоке Пакистана. По последним данным, погибло 123 человека. Около 40 человек госпитализированы в критическом состоянии.

123 burnt to death as oil tanker catches fire in Bahawalpur https://t.co/CCind7UEoW — Geo English (@geonews_english) 25 июня 2017 г.

Пожар случился, когда люди занимались сбором топлива, вытекающего из машины. По сообщениям очевидцев, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.

Пламя перекинулась на Национальную автомагистраль. Огонь охватил десятки автомобилей и более 70 мотоциклов.