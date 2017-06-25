123 человека сгорели заживо при взрыве бензовоза в Пакистане

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123 человека сгорели заживо при взрыве бензовоза в Пакистане

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Фото: geo.tv

Бензовоз загорелся в городе Бахавалпур на юго-востоке Пакистана. По последним данным, погибло 123 человека. Около 40 человек госпитализированы в критическом состоянии.

Пожар случился, когда люди занимались сбором топлива, вытекающего из машины. По сообщениям очевидцев, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета.

Пламя перекинулась на Национальную автомагистраль. Огонь охватил десятки автомобилей и более 70 мотоциклов.

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