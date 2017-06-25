Президент Турции упал в обморок во время молитвы в честь Ураза-байрама

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Президент Турции упал в обморок во время молитвы в честь Ураза-байрама

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Реджеп Эрдоган. Фото: © REUTERS/Murad Sezer

Медики оказали помощь президенту, и спустя совсем немного времени тот пришёл в себя.

Президент Турции Реджеп Эрдоган почувствовал недомогание и упал в обморок во время молитвы в честь мусульманского праздника Ураза-байрам. Об этом сообщают турецкие СМИ.

Инцидент произошёл в мечети Мимара Синана. По словам врачей, у главы государства повысился уровень сахара в крови. Медики оказали помощь президенту, и спустя совсем немного времени тот пришёл в себя.

Эрдоган вышел из мечети и рассказал о произошедшем журналистам, добавив, что сейчас чувствует себя хорошо.

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