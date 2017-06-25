Лётчики МЧС спасли 20 пожарных из огненного кольца под Иркутском

Во время тушения лесного пожара пожарные-парашютисты оказались блокированы сразу двумя сильными возгораниями.

В Качугском районе Иркутской области 20 пожарных-парашютистов едва не стали жертвами крупного лесного пожара. Огнеборцы прибыли в район для тушения возгорания, однако вскоре пожар стал распространяться по территории и пламя буквально окружило пожарных. К счастью, в этот момент к месту пожара подлетел самолёт-амфибия Бе-200 МЧС России. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Иркутской области, благодаря мастерству пилотов самолёт даже в условиях сильной задымлённости и "болтанки" смог произвести сброс воды и спасти пожарных.

— Подлетев к месту назначения, увидели страшную картину, два крупных пожара площадью более 200 га начинают соединяться, а пожарные-парашютисты оказываются в огненной ловушке. Оценив ситуацию, я принял решение совершить первые сбросы на верховой пожар, который стремительно подходил к лагерю. Уже после третьего слива огонь утратил свою силу, а последующие сбросы воды и эффективная работа наземных сил и вовсе остановили огонь, — рассказал командир воздушного судна Бе-200 МЧС России Александр Марнохай.

В настоящий момент руководство МЧС послало дополнительные силы на ликвидацию этих двух пожаров. При этом экипаж самолёта Бе-200 продолжит свою работу по сливу воды в районе до полной ликвидации угроз пожарным и местным населённым пунктам.