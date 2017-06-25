Российский лидер отметил, что праздник несёт в себе глубокий нравственный смысл, олицетворяет радость обновления, стремление к самосовершенствованию.

Президент России Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Ураза-байрам. Российский лидер отметил их роль в поддержании мира и укреплении дружбы и взаимопонимания между народами.

Глава государства отметил, что Ураза-байрам несёт в себе глубокий нравственный смысл, олицетворяет радость обновления, готовность творить добро, а также помогать тем, кому это необходимо. Президент РФ напомнил о бережном отношении российских мусульман к богатому духовному наследию предков.

— Самого искреннего уважения заслуживает деятельное участие мусульманских организаций в общественной, культурной жизни страны, в реализации востребованных благотворительных, образовательных, просветительских, патриотических инициатив, — подчеркнул президент.

Российские мусульмане отмечают праздник Ураза-байрам, который, по преданию, установил пророк Мухаммед в 624 году.

Ранее сообщалось, что 25 июня в связи с праздником с 04:00 до 11:00 ограничено движение в окрестностях московской соборной мечети — на улицах Дурова, Щепкина, Мещанской, Гиляровского, а также по Капельскому переулку.