Клинцевич: У США не получится втянуть Россию в гонку вооружений

По мнению сенатора, желание США выйти из договора о РСМД рассматривается американскими властями как один из способов давления на Россию.

Возможный выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) может привести как к росту напряжённости в разных регионах мира, так и к гонке вооружений. Такое мнение Лайфу высказал зампред Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Сенатор отмечает, что все заявления о том, что Россия якобы не соблюдает договор РСМД, — лишь способ оказания давления на страну, поскольку сами США нарушили РСМД.

— Основной их аргумент заключается в том, что мы этот договор не соблюдаем. Но мы относимся к тем странам, которые соблюдают все международные договорённости. Они, проводя свою политику по расширению НАТО, готовя концепцию так называемого молниеносного глобального удара, совсем не скрывают своих намерений. Всё это направлено против России. В нарушение всех договорённостей, включая РСМД, размещают на земле пусковые установки двойного назначения Mk 41. Главная задача, втянуть нас в гонку вооружений. Но у них ничего не получится, — рассказал Франц Клинцевич.

Как отметил сенатор, похожие установки размещаются не только в Восточной Европе, но и на Корейском полуострове. И хотя США заявляют, что те направлены на сдерживание КНДР, Франц Клинцевич считает, что в первую очередь эти системы направлены на сдерживание России и Китая.

Как ранее сообщал Лайф, конгрессмены США обратились в Белый дом с предложением о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Автор этой инициативы — глава ключевого Комитета по ядерным вооружениям Майк Роджерс — заявил, что придерживаться этого договора для США является "безответственным решением".