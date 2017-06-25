Промоутер Хрюнов: Емельяненко просто использовали

Специалист предположил, что таким образом Соединённые Штаты "родили" себе нового героя, которого запомнят как победителя над российским бойцом.

Промоутер Владимир Хрюнов выразил мнение, что США воспользовались боем Мэтта Митриона с Фёдором Емельяненко, чтобы "родить себе нового героя".

— Теперь Митрион будет продавать себя как "выигравший Фёдора Емельяненко". Емельяненко просто использовали. Доказательства мы получили, — отметил Хрюнов.

Промоутер посоветовал российскому бойцу быть осторожнее со здоровьем. По его мнению, спортсмену пора прекратить участие в такого рода боях.

Ранее на турнире Bellator Митрион нокаутировал Емельяненко на второй минуте первого раунда. Этот бой стал для российского бойца третьим после возвращения в спорт. В 2015 году он объявил о возобновлении карьеры после трёхлетнего перерыва.