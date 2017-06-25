Промоутер Хрюнов: Емельяненко просто использовали

Промоутер Владимир Хрюнов выразил мнение, что США воспользовались боем Мэтта Митриона с Фёдором Емельяненко, чтобы "родить себе нового героя".
— Теперь Митрион будет продавать себя как "выигравший Фёдора Емельяненко". Емельяненко просто использовали. Доказательства мы получили, — отметил Хрюнов.
.@mattmitrione beats the legendary #Fedor Emelianenko with thrilling first round knockout! #BellatorNYC pic.twitter.com/vYhuraOrmK— Bellator MMA (@BellatorMMA) 25 июня 2017 г.
Промоутер посоветовал российскому бойцу быть осторожнее со здоровьем. По его мнению, спортсмену пора прекратить участие в такого рода боях.
Ранее на турнире Bellator Митрион нокаутировал Емельяненко на второй минуте первого раунда. Этот бой стал для российского бойца третьим после возвращения в спорт. В 2015 году он объявил о возобновлении карьеры после трёхлетнего перерыва.
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