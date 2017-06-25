Промоутер Хрюнов: Емельяненко просто использовали

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Промоутер Хрюнов: Емельяненко просто использовали

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Специалист предположил, что таким образом Соединённые Штаты "родили" себе нового героя, которого запомнят как победителя над российским бойцом.

Промоутер Владимир Хрюнов выразил мнение, что США воспользовались боем Мэтта Митриона с Фёдором Емельяненко, чтобы "родить себе нового героя".

— Теперь Митрион будет продавать себя как "выигравший Фёдора Емельяненко". Емельяненко просто использовали. Доказательства мы получили, — отметил Хрюнов.

Промоутер посоветовал российскому бойцу быть осторожнее со здоровьем. По его мнению, спортсмену пора прекратить участие в такого рода боях.

Ранее на турнире Bellator Митрион нокаутировал Емельяненко на второй минуте первого раунда. Этот бой стал для российского бойца третьим после возвращения в спорт. В 2015 году он объявил о возобновлении карьеры после трёхлетнего перерыва.

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