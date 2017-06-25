Боец ММА Семёнов о бое Емельяненко: Сложно подняться после такого поражения

По мнению чемпиона мира по смешанным единоборствам, в бое с Мэттом Митрионом фортуна была не на стороне российского спортсмена.

После поражения на турнире Bellator, бойцу ММА Фёдору Емельяненко будет нелегко оправиться. Такую точку зрения Лайфу высказал чемпион мира по смешанным единоборствам Андрей Семёнов, отметив, что с самых первых мгновений турнира было видно, что российский спортсмен очень изменился.

— Наверное это тот самый случай, который в спорте называют нефарт, — отметил Семёнов. — С первых минут боя в Федоре, в том как он выходил, как он двигался, было видно, что он какой-то другой. То, что было раньше, и то, что сейчас — разные вещи. Что-то изменилось у него внутри. Говорили, что он поменял подготовку, тренеров.

Как отметил Семёнов, удар Емельяненко и его соперника Мэтта Митриона был обоюдным, однако у Митриона он был более точный, и российский спортсмен уже не смог оправиться.

— Он как-то говорил, что после поражения главное — умение подняться. Сложно подняться после такого поражения. Это был ключевой бой, который все смотрели.

Ранее Лайф писал о том, что Мэтт Митрион нокаутировал Фёдора Емельяненко в первом раунде.