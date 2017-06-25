Дочь Майкла Джексона сделала новую татуировку в его честь

Дочь Майкла Джексона Пэрис выложила в соцсети фотографию своей новой татуировки, сделанной в честь отца. На ноге девушки появилась надпись Applehead — прозвище известного музыканта.
— С каждым моим шагом ты поднимаешь мою ногу и двигаешь меня вперёд, — подписала снимок с татуировкой Пэрис.
Это не первая татуировка дочери Майкла Джексона, сделанная в честь отца. В прошлом году девушка набила на руке портрет поп-исполнителя, стилизованный под обложку его альбома Dangerous. На другой руке у неё есть надпись "Королева моего сердца", выполненная почерком отца.
Последнее время Пэрис Джексон проводит много времени со своим дядей — актёром Маколеем Калкиным, известным по роли в "Один дома".
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