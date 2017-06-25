Мачеха принцессы Дианы оставила своему дворецкому Rolls-Royce

Стали известны подробности завещания Рейн Спенсер, которая скончалась в прошлом году.

Мачеха Дианы, принцессы Уэльской, оставила наследство 5,8 млн фунтов стерлингов. Как сообщает Daily Mail, 75 тысяч фунтов стерлингов и Rolls-Royce достались её дворецкому Брайану Дэвису, который работал на женщину 30 лет.

Мужчина отметил, что знает об упоминании в завещании, но не стал это комментировать журналистам. Основная часть её наследства досталась четверым детям от первого брака.

В завещании отмечалось, что дворецкому достанется последняя машина женщины независимо от того, какой марки она будет. Это оказался Rolls-Royce.