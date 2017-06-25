Диетолог: Причиной обморока Эрдогана могла стать гипергликемическая кома

По мнению специалиста, повышение концентрации глюкозы в крови могло вызвать употребление чрезмерного количества углеводов после поста.

Врач-диетолог Мариат Мухина объяснила, почему президент Турции Реджеп Эрдоган мог упасть в обморок во время молитвы в честь мусульманского праздника Ураза-байрам. По словам эксперта, серьёзный пост может вызвать сильное обезвоживание.

— Это даёт хороший тренинг пищеварительной и нервной системе, но для нездорового человека — это очень травматично, — пояснила Мухина.

По мнению диетолога, состояние Эрдогана могло ухудшиться, если он употребил на ночь много углеводов. Именно это может повысить концентрацию глюкозы в крови. Могло повлиять и то, что президент Турции много нервничает.

— Если человек очень много нервничает, то у него и так работают надпочечники, повышается концентрация глюкозы в крови, — добавила врач. — Если повышение сахара в крови, то это гипергликемическая кома.

Напомним, что президент Турции упал в обморок во время молитвы в честь Ураза-байрама. После инцидента Эрдоган вышел из мечети и сообщил, что сейчас чувствует себя хорошо.