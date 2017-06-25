Принц Гарри делает обручальное кольцо для невесты из браслета принцессы Дианы

Украшение стоимостью в 100 тысяч фунтов стерлингов будет состоять из платины и изумрудов.

Принц Гарри встречается с актрисой Меган Маркл уже около года, и, по некоторым данным, обратился к королевскому ювелиру Гарри Коллинзу, чтобы тот сделал для девушки кольцо. Как передаёт Daily Mail, украшение изготовят из браслета принцессы Дианы, оно будет состоять из платины и изумрудов. Цена ювелирного изделия составит примерно 100 тысяч фунтов стерлингов.

Сообщается, что 32-летний Гарри хочет поскорее жениться на 35-летней актрисе, чтобы на церемонии присутствовал его дедушка — принц Филипп, который недавно заявил об отказе от исполнения служебных обязанностей. Ранее Лайф сообщал, что супруга королевы Елизаветы II выписали из больницы после того, как ему стало плохо из-за жары.

Напомним, о романе британского принца Гарри и американской актрисы Меган Маркл стало известно в октябре 2016 года. В ноябре сообщалось, что девушка переехала к возлюбленному в Кенсингтонский дворец, а уже в январе 2017-го СМИ сообщили о том, что принц Гарри познакомился с родителями Маркл.