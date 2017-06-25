В Турции грузовик сбил 12-летнюю россиянку

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В Турции грузовик сбил 12-летнюю россиянку

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Фото: ©РИА Новости/Валерий Мельников

На скорой Веронику П. доставили в ближайшую больницу. О её состоянии не сообщается.

В Турции грузовик сбил 12-летнюю туристку из России. Как сообщает агентство Ihlas, инцидент произошёл в провинции Анталья, недалеко от курортного города Кемер.

Пострадавшей является Вероника П. По данным агентства, девочка намеревалась перейти дорогу по пешеходному переходу. Однако водитель грузовика не сбавил скорость и сбил ребёнка, протащив его на капоте машины несколько метров. В результате туристка сильно ударилась головой.

На скорой девочку доставили в больницу. О её состоянии не сообщается.

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