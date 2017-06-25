На музыкальном фестивале для Деппа и вокалиста Oasis заказали 40 бутылок водки

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На музыкальном фестивале для Деппа и вокалиста Oasis заказали 40 бутылок водки

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Джонни Депп. Фото: ©Rex Features

Известный актёр и музыкант воссоединились в "Гластонберри" после того, как не виделись более десяти лет.

На закрытой вечеринке фестиваля "Гластонберри" для музыканта Лиама Галлагера (бывший вокалист Oasis) и его команды было заказано 40 бутылок водки, 10 ящиков пива и пять бутылок шампанского. Как сообщает издание Mirror, там бывший вокалист Oasis воссоединился со старым другом Джонни Деппом.

<p>Лиам Галлагер и Джонни Депп. Коллаж: Rex</p>

Как стало известно газете, музыкант и голливудский актёр были очень дружны в 90-х, но не виделись уже больше десятилетия.

Обе знаменитости выступали на известном музыкальном фестивале в Гластонберри.

Как сообщил один из друзей Галлагера, вечеринка прошла вопреки указаниям организаторов.

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