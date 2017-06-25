На музыкальном фестивале для Деппа и вокалиста Oasis заказали 40 бутылок водки

На закрытой вечеринке фестиваля "Гластонберри" для музыканта Лиама Галлагера (бывший вокалист Oasis) и его команды было заказано 40 бутылок водки, 10 ящиков пива и пять бутылок шампанского. Как сообщает издание Mirror, там бывший вокалист Oasis воссоединился со старым другом Джонни Деппом.
Как стало известно газете, музыкант и голливудский актёр были очень дружны в 90-х, но не виделись уже больше десятилетия.
Обе знаменитости выступали на известном музыкальном фестивале в Гластонберри.
Как сообщил один из друзей Галлагера, вечеринка прошла вопреки указаниям организаторов.
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