На музыкальном фестивале для Деппа и вокалиста Oasis заказали 40 бутылок водки

Известный актёр и музыкант воссоединились в "Гластонберри" после того, как не виделись более десяти лет.

На закрытой вечеринке фестиваля "Гластонберри" для музыканта Лиама Галлагера (бывший вокалист Oasis) и его команды было заказано 40 бутылок водки, 10 ящиков пива и пять бутылок шампанского. Как сообщает издание Mirror, там бывший вокалист Oasis воссоединился со старым другом Джонни Деппом.

Как стало известно газете, музыкант и голливудский актёр были очень дружны в 90-х, но не виделись уже больше десятилетия.

Обе знаменитости выступали на известном музыкальном фестивале в Гластонберри.

Как сообщил один из друзей Галлагера, вечеринка прошла вопреки указаниям организаторов.