В Пакистане впервые выдали паспорт трансгендеру

Читайте также

В Пакистане впервые выдали паспорт трансгендеру

590
Как отметил обладатель нового документа, его пол записали не как мужской или женский, а как третий — X.

В Пакистане впервые выдали паспорт трансгендеру. Как сообщает Ht, обладателя документа признали "третьим полом". Паспорт получил активист местного движения транссексуалов.

— Я получил свой паспорт, в котором мой пол записан не как мужской или женский, а как X, — отметил Фарзан Риаз.

Обладатель паспорта уверен, что теперь будет удобнее путешествовать за границу, так как раньше у сотрудников аэропорта и таможенников возникали вопросы относительно половой принадлежности пассажира.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!