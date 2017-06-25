Как отметил обладатель нового документа, его пол записали не как мужской или женский, а как третий — X.

В Пакистане впервые выдали паспорт трансгендеру. Как сообщает Ht, обладателя документа признали "третьим полом". Паспорт получил активист местного движения транссексуалов.

— Я получил свой паспорт, в котором мой пол записан не как мужской или женский, а как X, — отметил Фарзан Риаз.

Farzana Jan becomes the first transgender person to receive a passport as a transgender person by the Govt of Pakistan # Bravo #Milestone pic.twitter.com/Ddpz7KdvIy — Samar MinAllah Khan (@SamarMinallahKh) 23 июня 2017 г.

Обладатель паспорта уверен, что теперь будет удобнее путешествовать за границу, так как раньше у сотрудников аэропорта и таможенников возникали вопросы относительно половой принадлежности пассажира.