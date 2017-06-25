Тысячи мусульман совершили молитву у соборной мечети в Москве

Российские мусульмане празднуют 25 июня Ураза-байрам, также известный как праздник разговения.

Тысячи мусульман — москвичей и гостей столицы — пришли сегодня к Московской соборной мечети, где совершили намаз в честь окончания Рамадана и праздника Ураза-байрам. Как сообщает портал "Дни.ру", к собравшимся обратился глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин, который передал поздравление от главы государства и пожелал всем мусульманам здоровья, счастья и мира.

— Мы исполнили предписанный пост. В это благословенное время Рамадан каждый старался воздерживаться не только от пищи и питья, но даже от сквернословия, ругательных, обидных слов, не говоря уже о грубости, обмане, сеянии смуты, вражды, кровопролития и убийства. К сожалению, много ещё на земле тех, кто даже в этот священный месяц не может усмирить себя, не может провести свой день без совершения зла и греха, без крови и разрушения — что категорически противоречит повелению Аллаха, — обратился к верующим Равиль Гайнутдин.

Как ранее сообщал Лайф, своё поздравление мусульманам России направил президент Владимир Путин. Глава государства отметил, что Ураза-байрам несёт в себе глубокий нравственный смысл, олицетворяет радость обновления, готовность творить добро и помогать страждущим.