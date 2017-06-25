Рогозин пошутил о строительстве деревянных С-300 в Сербии

Вице-президент рассказал о том, что российско-сербская инициатива почему-то пугает Запад.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин пошутил о пугливости западных стран, заявив, что для устрашения достаточно построить деревянные С-300 в Сербии.

— Поэтому и говорю, С-300 сербам не надо. Достаточно деревянные построить С-300, они уже умрут там все от страха, — сказал Рогозин в интервью РИА "Новости".

Таким образом вице-премьер прокомментировал тот факт, что на Западе с настороженностью относятся к учреждению Российско-сербского гуманитарного центра в 2012 году в городе Ниш.

Рогозин рассказал, что эта инициатива была предложена, чтобы не из Москвы перебрасывать силы и средства в случае необходимости, а сделать это из Сербии. Речь идёт об авиации и пожарных средствах. Также эта инициатива направлена на то, чтобы обеспечивать разминирование и восстановление территорий, загрязнённых минами и боеприпасами.

В планах Рогозина довести работу центра до ума.

Напомним, что вице-премьер РФ посетил Сербию, где присутствовал на инаугурации нового президента Александра Вучича.