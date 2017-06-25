Мэр Сеула посетит Москву и обсудит с Собяниным вопросы городского развития

Кроме того, глава столицы Южной Кореи Пак Вонсун отправится в Ульяновск, где 28 июня пройдет четвёртая генассамблея Всемирной организации электронных правительств городов и местной власти.

Мэр Сеула Пак Вонсун с 26 июня будет наносить визиты в Москву, Санкт-Петербург и Ульяновск. Как отмечается, градоначальник проведёт встречи с представителями городских администраций, сообщает Рёнхап.

Пак Вонсун встретится с зампредседателя правительства РФ Аркадием Дворковичем и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Ожидается, что мэр Сеула проведёт лекцию в ИМЭМО. Позже он прочитает лекцию в СПбГУ.

— Я хотел бы в этой поездке осуществить практическую "городскую дипломатию" для обмена хорошими планами, — отмечается в сообщении.