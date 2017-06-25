Мэр Сеула посетит Москву и обсудит с Собяниным вопросы городского развития

Мэр Сеула Пак Вонсун с 26 июня будет наносить визиты в Москву, Санкт-Петербург и Ульяновск. Как отмечается, градоначальник проведёт встречи с представителями городских администраций, сообщает Рёнхап.
Пак Вонсун встретится с зампредседателя правительства РФ Аркадием Дворковичем и мэром Москвы Сергеем Собяниным. Ожидается, что мэр Сеула проведёт лекцию в ИМЭМО. Позже он прочитает лекцию в СПбГУ.
— Я хотел бы в этой поездке осуществить практическую "городскую дипломатию" для обмена хорошими планами, — отмечается в сообщении.
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