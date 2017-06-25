Под Магнитогорском "мерседес" протаранил скорую

В результате аварии пострадали фельдшер и водитель неотложки, медики доставили их в больницу.

ДТП произошло сегодня утром на 46-м километре трассы Магнитогорск — Челябинск. Водитель "мерседеса" протаранил автомобиль скорой помощи. От сильного удара неотложка буквально разлетелась на куски.

По словам очевидцев, в результате аварии пострадали водитель и фельдшер машины скорой помощи. В данный момент они доставлены в больницу, их осматривают врачи. А вот водитель и пассажиры иномарки сбежали с места происшествия сразу после столкновения. В настоящий момент ведётся их розыск.