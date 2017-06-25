Башар Асад провёл праздничную молитву в Хаме в честь Ураза-байрама

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Башар Асад провёл праздничную молитву в Хаме в честь Ураза-байрама

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Президент Сирии Башар Асад. Фото:©РИА Новости/Михаил Воскресенский

Президент Сирии Башар Асад посетил провинцию Хама для участия в праздничном богослужении в честь праздника Ураза-байрам. Как сообщает государственная телекомпания SANA, с сирийским лидером участие в молитве приняли верховный муфтий Ахмад Бадр-эд-Дин Хассун, губернатор города Хама, секретарь комитета ПАСВ провинции и другие чиновники.

Как ранее сообщал Лайф, российские мусульмане также сегодня празднуют окончание Рамадана. В Москву десятки тысяч мусульман пришли на праздничную молитву к Московской соборной мечети. Своё поздравление верующим направил президент России Владимир Путин.

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