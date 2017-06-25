"Мой герой". Группа Foo Fighters спела для оголившегося на концерте фаната

Полностью обнажённый молодой человек случайно стал героем прямой трансляции телеканала BBC.

Фронтмен группы Foo Fighters и бывший барабанщик Nirvana Дэйв Грол посвятил песню оголившемуся на концерте фанату.

Молодой человек полностью разделся и взобрался на плечи друга на выступлении Foo Fighters на фестивале в Гластонбери. В этот момент он случайно попал на камеры телеканала BBC, который вёл прямую трансляцию. Голого молодого человека увидели миллионы людей, в том числе и сами музыканты.

Эта ситуация очень развеселила Грола, поэтому он посвятил исполнение своего хита My Hero обнажённому мужчине.