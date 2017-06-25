"Мой герой". Группа Foo Fighters спела для оголившегося на концерте фаната

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"Мой герой". Группа Foo Fighters спела для оголившегося на концерте фаната

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Дэйв Грол из Foo Fighters. Фото: REUTERS/DYLAN MARTINEZ

Полностью обнажённый молодой человек случайно стал героем прямой трансляции телеканала BBC.

Фронтмен группы Foo Fighters и бывший барабанщик Nirvana Дэйв Грол посвятил песню оголившемуся на концерте фанату.

<p>Тот самый голый мужчина. Фото: соцсети</p>

Молодой человек полностью разделся и взобрался на плечи друга на выступлении Foo Fighters на фестивале в Гластонбери. В этот момент он случайно попал на камеры телеканала BBC, который вёл прямую трансляцию. Голого молодого человека увидели миллионы людей, в том числе и сами музыканты.

Эта ситуация очень развеселила Грола, поэтому он посвятил исполнение своего хита My Hero обнажённому мужчине.

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