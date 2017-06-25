Эрдоган объяснил падение в обморок скачком давления из-за диабета

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Эрдоган объяснил падение в обморок скачком давления из-за диабета

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Президент Турции Реджеп Эрдоган. Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

По словам турецкого лидера, сейчас он чувствует себя хорошо. Инцидент произошёл в мечети Мимара Синана.

Президент Турции Реджеп Эрдоган рассказал, что ему стало плохо на молитве из-за скачка давления, вызванного диабетом.

— У меня случился небольшой скачок давления из-за сахарного диабета, — цитирует турецкого лидера газета Hürriyet.

Эрдоган добавил, что сейчас он чувствует себя хорошо.

Напомним, что президенту Турции стало плохо во время молитвы в мечети Мимара Синана. Как сообщают СМИ, он упал в обморок. На месте Эрдогану была оказана медицинская помощь.

Ураза-байрам — исламский праздник, отмечаемый в честь окончания поста в месяц Рамадан. По версии эксперта, приступ у президента Турции мог вызвать резкий скачок глюкозы при поглощении углеводов после голодания.

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