Полиция задержала 42-летнюю женщину, наехавшую на толпу в Ньюкасле

По предварительным данным, в результате происшествия пять человек получили различные травмы.

Британская полиция задержала водителя, наехавшего на толпу людей в Ньюкасле. По предварительным данным, за рулём находилась 42-летняя женщина. В настоящий момент она задержана и отправлена на допрос.

Также с места происшествия медики госпитализировали пятерых пострадавших. Как отмечают очевидцы, люди праздновали на улице Ураза-барам во время происшествия.

По официальным заявлениям полиции, данный инцидент не связан с актом терроризма.