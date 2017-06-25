Полиция задержала 42-летнюю женщину, наехавшую на толпу в Ньюкасле

Британская полиция задержала водителя, наехавшего на толпу людей в Ньюкасле. По предварительным данным, за рулём находилась 42-летняя женщина. В настоящий момент она задержана и отправлена на допрос.
⚠️ Une voiture fonce sur des musulmans rassemblés à l'occasion de l' #AidelFitr à #Newcastle . Plusieurs blessés. pic.twitter.com/aa9WMyxtNK— Vanneur (@Vanneur) 25 июня 2017 г.
Также с места происшествия медики госпитализировали пятерых пострадавших. Как отмечают очевидцы, люди праздновали на улице Ураза-барам во время происшествия.
По официальным заявлениям полиции, данный инцидент не связан с актом терроризма.
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