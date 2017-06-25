Путин выразил соболезнования президенту Пакистана в связи с пожаром

Ранее стало известно, что причиной возгорания, предположительно, стала непотушенная сигарета.

Российский президент Владимир Путин выразил соболезнования главе Пакистана Мамнуну Хусейну и премьер-министру государства Навазу Шарифу в связи с пожаром в провинции Пенджаб. Об этом сообщается на официальном сайте российского лидера.

— Примите глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в провинции Пенджаб. В России разделяют скорбь тех, кто потерял своих родных и близких в результате этого бедствия, и надеются на выздоровление всех пострадавших, — говорится в сообщении президента.

Ранее Лайф сообщал о том, что пожар в Пакистане произошёл, когда местные жители собирали вытекшее из опрокинувшегося бензовоза топливо. По словам очевидцев, причиной пожара могла стать непотушенная сигарета. В результате последовавшего взрыва заживо сгорело 123 человека.