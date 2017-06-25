Пушков считает, что в Конгрессе США царит демон разрушения

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал инициативу главы ключевого комитета по ядерным вооружениям США Майка Роджерса о выходе Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
В конгрессе США обуяны демоном разрушения - стремятся разрушить все то, что позволило выйти из хол.войны. Теперь взялись за договор об РСМД.— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 июня 2017 г.
Ранее сообщалось, что предложение выйти США из РСМД уже поступило в Белый дом. При этом с похожей законодательной инициативой в феврале текущего года уже выступал сенатор Том Коттон.
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