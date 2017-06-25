Пушков считает, что в Конгрессе США царит демон разрушения

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Пушков считает, что в Конгрессе США царит демон разрушения

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Алексей Пушков / Фото: © L!FE

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике прокомментировал возможный выход США из договора РСМД.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал инициативу главы ключевого комитета по ядерным вооружениям США Майка Роджерса о выходе Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

Ранее сообщалось, что предложение выйти США из РСМД уже поступило в Белый дом. При этом с похожей законодательной инициативой в феврале текущего года уже выступал сенатор Том Коттон.

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