Пушков считает, что в Конгрессе США царит демон разрушения

Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике прокомментировал возможный выход США из договора РСМД.

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал инициативу главы ключевого комитета по ядерным вооружениям США Майка Роджерса о выходе Соединённых Штатов из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

В конгрессе США обуяны демоном разрушения - стремятся разрушить все то, что позволило выйти из хол.войны. Теперь взялись за договор об РСМД. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 25 июня 2017 г.

Ранее сообщалось, что предложение выйти США из РСМД уже поступило в Белый дом. При этом с похожей законодательной инициативой в феврале текущего года уже выступал сенатор Том Коттон.