Силовики ликвидировали двух боевиков в Дагестане

По данным правоохранителей, уничтоженные боевики входили в состав местной бандгруппы.

В Дагестане правоохранители ликвидировали двух участников незаконных бандформирований. Сообщается, что бой между силовиками и преступниками случился в ночь на 25 июня в Хасавюрте, после того как полицейские остановили для проверки документов подозрительный автомобиль.

— Сотрудники полиции остановили автомобиль для осмотра документов. Находившиеся в нём лица открыли огонь по сотрудникам, ответным огнём они были ликвидированы, — сообщило агенство РИА "Новости" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах республики.