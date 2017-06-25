Более двух тысяч человек эвакуированы из-за лесного пожара на юге Испании

В Испании эвакуировано более двух тысяч человек в связи с лесным пожаром в Андалусии. Меры безопасности коснулись постояльцев отеля "Парадор" в Масагоне, кемпинга, который находился в национальном парке, а также жителей ближайших посёлков и ферм. По данным радиостанции Cadena Ser, также была частично перекрыта трасса.
На данный момент в операции по ликвидации пожара заняты 19 самолётов-амфибий, вертолёты и около 80 пожарных.
Вспыхнувший 24 июня в муниципалитете Могер огонь распространился и на другие территории, частично затронув местный парк Доньяна. По предварительной информации властей, возгорание "было спровоцировано".
Hundreds evacuated due to forest fires in southern Spain https://t.co/6P6j0CcG1d pic.twitter.com/erAxquiyl8— Voice of Europe (@V_of_Europe) 25 июня 2017 г.
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