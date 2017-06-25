Более двух тысяч человек эвакуированы из-за лесного пожара на юге Испании

По предварительной информации местных властей, возгорание "было спровоцировано".

В Испании эвакуировано более двух тысяч человек в связи с лесным пожаром в Андалусии. Меры безопасности коснулись постояльцев отеля "Парадор" в Масагоне, кемпинга, который находился в национальном парке, а также жителей ближайших посёлков и ферм. По данным радиостанции Cadena Ser, также была частично перекрыта трасса.

На данный момент в операции по ликвидации пожара заняты 19 самолётов-амфибий, вертолёты и около 80 пожарных.

Вспыхнувший 24 июня в муниципалитете Могер огонь распространился и на другие территории, частично затронув местный парк Доньяна. По предварительной информации властей, возгорание "было спровоцировано".