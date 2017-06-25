В Правительстве Крыма призвали ОБСЕ образумить Киев и усилить меры безопасности

Глава комитета Правительства Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов уверен, что ОБСЕ следует усилить меры безопасности по отношению к своим сотрудникам. Как рассказал Смирнов Лайфу, также необходимо обратиться с публичным заявлением к Киеву.
— Мы считаем, что миссия ОБСЕ должна принять меры как оперативного реагирования, так и усиленной охраны. Сама миссия должна обратиться с публичным заявлением, чтобы Киев пересмотрел свою политику, — подчеркнул он.
Ранее в ЛНР заявили, что украинская сторона готовит провокации против наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на границе с Крымом.
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