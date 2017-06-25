В Правительстве Крыма призвали ОБСЕ образумить Киев и усилить меры безопасности

Глава комитета по делам межнациональных отношений Заур Смирнов отметил, что представители миссии могут подействовать на Украину.

Глава комитета Правительства Крыма по делам межнациональных отношений Заур Смирнов уверен, что ОБСЕ следует усилить меры безопасности по отношению к своим сотрудникам. Как рассказал Смирнов Лайфу, также необходимо обратиться с публичным заявлением к Киеву.

— Мы считаем, что миссия ОБСЕ должна принять меры как оперативного реагирования, так и усиленной охраны. Сама миссия должна обратиться с публичным заявлением, чтобы Киев пересмотрел свою политику, — подчеркнул он.

Ранее в ЛНР заявили, что украинская сторона готовит провокации против наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на границе с Крымом.