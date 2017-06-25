Специалисты NASA смоделировали полное солнечное затмение

Специалисты NASA создали 3D-модель ближайшего полного солнечного затмения, сообщается на сайте агентства. Космическое событие произойдёт впервые за 99 лет и ожидается 21 августа 2017 года. В этот день Луна закроет собой Солнце и создаст 70-мильный тенистый диаметр, что составит более 112 километров.
Наиболее чётко затмение будет видно жителям США, однако в NASA намерены вести прямую трансляцию при помощи 11 космических аппаратов, трёх самолётов и 50 воздушных шаров, чтобы за зрелищем мог наблюдать любой житель Земли.
Solar eclipses are rare. They don't happen every day or even every month. Here's why: https://t.co/vAsbbPW77z pic.twitter.com/uyjbNjo3iT— NASA (@NASA) 21 июня 2017 г.
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