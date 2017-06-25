Специалисты NASA смоделировали полное солнечное затмение

Космическое событие произойдёт 21 августа и лучше всего будет видно жителям Соединённых Штатов.

Специалисты NASA создали 3D-модель ближайшего полного солнечного затмения, сообщается на сайте агентства. Космическое событие произойдёт впервые за 99 лет и ожидается 21 августа 2017 года. В этот день Луна закроет собой Солнце и создаст 70-мильный тенистый диаметр, что составит более 112 километров.

Наиболее чётко затмение будет видно жителям США, однако в NASA намерены вести прямую трансляцию при помощи 11 космических аппаратов, трёх самолётов и 50 воздушных шаров, чтобы за зрелищем мог наблюдать любой житель Земли.