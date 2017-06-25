Экс-посол США Макфол рассказал, что ему понравилось работать с Кисляком

Дипломат попрощался с российским коллегой на своей странице в "Твиттере" и пожелал ему успехов.

Бывший посол США в России Майкл Макфол написал в своём микроблоге, что ему понравилось работать с Сергеем Кисляком несмотря на то, что их взгляды не всегда сходились.

As Ambassador Kislyak gets ready to leave @RusEmbUSA, I wish him well. While in the USG, I enjoyed working with him, even when we disagreed. — Michael McFaul (@McFaul) 25 июня 2017 г.

— В то время как посол Кисляк готовится покинуть Посольство РФ в США, я желаю ему успехов. Мне понравилось с ним работать, даже когда мы не соглашались, — заявил Макфол.

Майкл Макфол занимал должность посла США в РФ с 2012 по 2014 годы. Сергей Кисляк — дипломатический представитель России в Штатах с 2008 года.