Привет, Бильбо. Австралиец по просьбе жены сделал дома дверь из жилища хоббитов

После более чем десяти лет строительства дом выставлен на продажу. Владельцы намерены выручить за него 888 тысяч долларов.

Роб Окиффи занимался дизайном дверей, когда вышла одна из первых частей "Властелина колец". Тогда его жена попросила оформить входную дверь в дом в стиле полюбившегося фильма. Как сообщает Daily Mail, на воплощение этой мечты мужчине понадобилось 13 лет. За это время он построил целый дом, вдохновлённый серией фильмов.

В жилище, которое находится в тихом городке недалеко от Дарвина, пять спален. На дизайн также повлияло увлечение Роба разными культурами, в том числе мексиканской и индонезийской.

Вход в дом оформлен именно так, как хотела супруга дизайнера. Всё же сейчас дом выставлен на продажу. Его можно купить за 888 тысяч долларов.