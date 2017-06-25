Привет, Бильбо. Австралиец по просьбе жены сделал дома дверь из жилища хоббитов

Роб Окиффи занимался дизайном дверей, когда вышла одна из первых частей "Властелина колец". Тогда его жена попросила оформить входную дверь в дом в стиле полюбившегося фильма. Как сообщает Daily Mail, на воплощение этой мечты мужчине понадобилось 13 лет. За это время он построил целый дом, вдохновлённый серией фильмов.
В жилище, которое находится в тихом городке недалеко от Дарвина, пять спален. На дизайн также повлияло увлечение Роба разными культурами, в том числе мексиканской и индонезийской.
Вход в дом оформлен именно так, как хотела супруга дизайнера. Всё же сейчас дом выставлен на продажу. Его можно купить за 888 тысяч долларов.
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