Дегтярёв: Обвинения в наличии допинга у наших футболистов — чистая провокация

Депутат Государственной думы отметил, что британские журналисты должны ответить в суде за свои обвинения российской сборной.

Российская сборная не могла принимать допинг перед или во время чемпионата мира по футболу в Бразилии, как утверждают это британские СМИ. Об этом Лайфу рассказал председатель Комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв. Парламентарий отмечает, что данный ход — провокация, за которую британские СМИ должны ответить в суде.

— Это провокация стопроцентная. Потому что они прочувствовали эту тему. Им можно обвинять Россию, выпускать всякие доклады, а мы потом вынуждены оправдываться. Ребята тогда бегали плохо, скованно играли. Ну какой это допинг? Мне кажется, надо один раз подать в суд РФС или другим российским госорганам на британскую прессу. Отсудить у них пару миллиардов фунтов. Тогда будет неповадно остальным. То, что мы всё это в юридическую плоскость не переводим, я считаю нашей ошибкой и недоработкой. Нужно бить в судах их. А так получается, они клевещут, а мы молчим, — заявил депутат.

Как ранее сообщал Лайф, британские СМИ написали о положительных допинг-пробах российских футболистов на чемпионате мира 2014 года. Позднее в Международной федерации футбола сообщили, что все допинг-пробы российских футболистов как на чемпионате мира в 2014 году, так и на Кубке конфедераций в этом году, отрицательные.