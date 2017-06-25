Принц Гарри рассказал, почему хотел отказаться от королевских привилегий

Внук Елизаветы II заявил, что ему не нравится жить словно золотая рыбка в аквариуме.

Принц Гарри рассказал в интервью изданию The Mail on Sunday, что однажды хотел отказаться от королевских привилегий, чтобы жить простой жизнью.

По словам молодого человека, он не любит чувствовать себя словно в аквариуме.

— Я собираюсь вести относительно обычный образ жизни, и если я буду достаточно удачлив, то и мои дети тоже, — поделился Гарри.

Он рассказал, что не пошёл до конца, потому что для него важную роль играют бабушка королева Елизавета II и благотворительность.

Принц отметил, что в королевской семье никто не хочет быть знаменитостью, и все уделяют время на помощь нуждающимся.

— Есть ли кто-нибудь в королевской семье, кто хочет быть королём или королевой? Я так не думаю, но мы выполняем свои обязательства, когда это нужно, — подчеркнул Гарри.

Внук королевы Великобритании также уделил много внимания своей службе в армии. Принц Гарри дважды ездил в Афганистан. В 2007 году ему пришлось срочно вернуться оттуда из-за того, что прессе стало известно о его местонахождении.