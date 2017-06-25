Тайвин Ланнистер из "Игры престолов" расплакался в эфире телешоу

Как отмечается, актёр был шокирован, узнав, что его отец на 20 лет старше, чем изначально предполагал сам артист.

Актёр Чарльз Дэнс стал участником программы на BBC, рассказывающей о том, "кто ты есть на самом деле". Так, во время программы Чарльз узнал, что его отец на 20 лет старше, чем сам актёр предполагал.

Дэнс отдал экспертам фото родителя, на которой, он думал, отец одет в форму Первой мировой войны. Но историки выяснили, что на нём форма англо-бурской войны.

Больше всего актёра растрогало то, что у него были две старшие сестры от другого брака отца. Обе девочки родились на 50 лет раньше Чарльза. Актёр отметил, что это очень странно, что он узнал о своих сёстрах лишь в 70 лет.