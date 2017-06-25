Причастные к взрывам в Брюсселе террористы планировали атаку на ЧЕ-2016

Об этом в ходе судебных разбирательств рассказал сообщник организаторов Мохамед Абрини.

Боевики, причастные к терактам в Брюсселе, планировали устроить взрыв во Франции в 2016 году во время чемпионата Европы по футболу, сообщает France Inter со ссылкой на показания сообщника организаторов терактов в метро и аэропорту Брюсселя Мохамеда Абрини.

По словам Абрини, он знал о запланированных атаках 22 марта 2016 года.

— Я слышал, что они планируют это. Решали — автомобиль или грузовик, — сказал Абрини. — Я был против нападений.

Он также рассказал, что ИГИЛ* призывало террористов идти до конца и не сдаваться.

В декабре 2016 года Европол опубликовал доклад, в котором были приведены данные о возможных терактах в странах ЕС. Среди наиболее вероятных целей были названы Франция и Бельгия.

Напомним, 22 марта в аэропорту и метро Брюсселя прогремели взрывы. Жертвой ЧП стал 31 человек, сотни человек пострадали. По данным МВД Бельгии, при терактах погибли и пострадали граждане 40 стран.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ решением Верховного суда.