Синоптики обещают дожди и грозы в последнюю неделю июня в Москве

При этом, по словам специалистов, температура будет даже выше среднеклиматической нормы.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк рассказала Лайфу о том, чего ждать жителям Москвы и Московской области на следующей рабочей неделе. Как отметила специалист, погода будет крайне неустойчивой.

— В понедельник, 26 июня, и пятницу, 30 июня, мы будем находиться под влиянием скандинавского циклона. В эти дни ожидаются дожди и грозы, — отметила специалист.

По словам Волосюк, температура будет в пределах нормы и выше неё. В понедельник днём синоптики прогнозируют до +25 градусов в Москве. Со вторника по четверг осадков не ожидается, а дневная температура составит +18...+23 градуса. В пятницу же ожидается до +27 градусов, но с дождём.