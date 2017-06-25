Установлена личность пилота, разбившегося в КБР легкомоторного самолёта

Погибшим оказался местный житель, который увлекался изготовлением дельтапланов и легкомоторных самолётов.

Правоохранители установили личность пилота, чей самолёт "Сигма-4" потерпел крушение близ населённого пункта Урвань. Им оказался житель Нальчика, пенсионер Юрий Лукьяненко. Мужчина жил под Урванью на даче и всё своё время посвящал ремонту и изготовлению летательных аппаратов — дельтапланов и легкомоторных самолётов.

По словам очевидцев трагедии, самолёт Юрия Лукьяненко сначала набрал высоту, потом резко начал снижаться. Затем последовал хлопок, самолёт загорелся и рухнул на опушку леса.

Как ранее сообщал Лайф, в Кабардино-Балкарии потерпел крушение легкомоторный самолёт "Сигма-4". По данным Южного регионального центра МЧС РФ, на месте крушения уже работают сотрудники МЧС и четыре единицы техники.