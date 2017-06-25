В Одессе вандалы сняли мемориальную доску маршалу Жукову

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В Одессе вандалы сняли мемориальную доску маршалу Жукову

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Фото: Страна.ua

Ранее в городе залили краской мемориальную доску Жукову, а позже был убран памятный камень полководцу.

Сегодня ночью в Одессе неизвестные сняли мемориальную доску маршалу Жукову, установленную на одноимённом проспекте, сообщает портал Страна.ua.

<p>Фото: Страна.ua</p>

— Мемориальной таблички в честь "мясника" Жукова в Одессе больше нет, — рассказали местным СМИ украинские националисты.

Маршал Георгий Жуков в послевоенное время занимал пост главкома сухопутных войск и командовал Одесским, а затем Уральским военными округами.

В апреле Лайф сообщал о том, что вандалы в Одессе залили краской мемориальную доску маршалу Георгию Жукову. Позже в городе убрали памятный камень Жукову.

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