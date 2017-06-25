В Петербурге снимут российскую версию "Титаника"

Сюжет картины затрагивает события 1941 года, когда в Ладожском озере затонула баржа. Погибли тысячи человек.

Режиссёр Алексей Козлов рассказал на заседании Министерства культуры о планах снять российскую версию "Титаника". Исторический фильм называется "Баржа 725".

На главные роли заявлены Анастасия Мельникова, Иван Янковский и Андрей Мерзликин.

— В нашем фильме будут красивый город Ленинград, Санкт-Петербург, коварный злодей, влюбленная пара. Картина основана на реальных исторических фактах, мы сохранили очень многое, — заявил Козлов.

Речь идёт о событиях в ночь на 17 сентября 1941 года. Во время эвакуации блокадного Ленинграда полусгнившая баржа дала течь и затонула в Ладожском озере. Погибли тысячи людей.