Одноглазый кот Ронни получил ожоги, когда из любопытства залез под капот машины

Читайте также

Одноглазый кот Ронни получил ожоги, когда из любопытства залез под капот машины

6
Кроме того, питомцу пришлось ампутировать часть хвоста, так как он был сильно сожжён.

Одноглазый кот пережил более чем 200-километровое путешествие на двигателе авто, сообщает Daily Mail. Ронни забрался в машину в Берслеме и вышел из-под капота, когда водитель Уильям приехал в Уилтшир, чтобы навестить родственников.

<p>Фото: Daily Mail</p>

Ронни, который в прошлом году потерял правый глаз от инфекции, намазали обожжённые части тела специальной мазью.

<p>Фото: Daily Mail</p>

Хозяйка кота — 46-летняя Катрина Смарт — была обеспокоена тем, что питомец отсутствовал четыре дня. Затем сосед принёс к её порогу коробку с любимцем.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!