Одноглазый кот Ронни получил ожоги, когда из любопытства залез под капот машины

Кроме того, питомцу пришлось ампутировать часть хвоста, так как он был сильно сожжён.

Одноглазый кот пережил более чем 200-километровое путешествие на двигателе авто, сообщает Daily Mail. Ронни забрался в машину в Берслеме и вышел из-под капота, когда водитель Уильям приехал в Уилтшир, чтобы навестить родственников.

Ронни, который в прошлом году потерял правый глаз от инфекции, намазали обожжённые части тела специальной мазью.

Хозяйка кота — 46-летняя Катрина Смарт — была обеспокоена тем, что питомец отсутствовал четыре дня. Затем сосед принёс к её порогу коробку с любимцем.