Энергия прёт. На АЭС в Чехии отбирали студенток-стажёрок по фото в бикини

Десять выпускниц школ должны были предоставить свои фотографии в купальниках внутри градирни.

Крупнейший в Чехии производитель электроэнергии — атомная электростанция "Темелин" — оказался в центре скандала. Руководство АЭС объявило конкурс, по итогам которого намеревалось взять к себе на работу стажёра. Кандидатов на должность набралось 10 — и все девушки, отбирать которых руководство решило по горячей фотосессии в бикини, сделанной внутри одной из градирен станции.

Позднее фотографии девушек пресс-служба АЭС выложила в социальные сети, где пользователи должны были проголосовать за одну из конкурсанток. Та, чья фотография наберёт больше всего лайков, и получит должность стажёра на АЭС.

Граждане посчитали данный конкурс неприемлемым, поскольку в таком случае оцениваются не профессиональные качества или знания стажёра, а его внешние данные. Да ещё и в весьма откровенных нарядах.

После того как история получила широкую огласку, руководство компании заявило некоторым СМИ, что данный конкурс лишь часть ежегодного конкурса красоты выпускников школ, организованного местным медиа-агентством. А целью станции в данном проекте стало лишь желание популяризировать техническое образование, уточнили энергетики и выразили сожаление, если не достаточно понятно донесли свою мысль.