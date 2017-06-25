Марочко: Украинские СМИ продолжают обвинять ЛНР в нарушении перемирия

По словам представителя Народной милиции, на Украине пытаются дискредитировать вооружённые силы республики.

Официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко заявил, что украинские СМИ пытаются обвинить республику в нарушении перемирия.

— 25 июня ведущие украинские СМИ заявили, что якобы в районе населённого пункта Желобок киевскими силовиками была обезврежена диверсионно-разведывательная группа НМ ЛНР. Четверо человек из состава этой группы попали в плен, двое погибли, — поясняет Марочко. — Заявляю, что это ложь. Весь личный состав НМ в наличии. Потерь нет. В подразделениях проводятся плановые занятия по боевой подготовке.

Это не первый случай лжи украинских СМИ, подконтрольных службе безопасности.

Представитель НМ ЛНР подчеркнул, что это является попытками дискредитации вооружённых сил республики.

По словам Марочко, это происходит не в первый раз.

— Такими акциями СБУ и командование ВСУ пытаются поднять боевой дух военнослужащих на передовой, а также скрыть массовые случаи дезертирства и оставления позиций в своих подразделениях, — добавил представитель Народной милиции.