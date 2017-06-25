Появились первые кадры с места крушения легкомоторного самолёта в КБР

В результате крушения конструкция самолёта оказалась практически полностью уничтожена.

На месте крушения легкомоторного самолёта "Сигма-4" близ населённого пункта Урвань работают сотрудники МЧС и правоохранительные органы. В распоряжении редакции Лайфа оказались первые кадры с месте крушения. На записи видно, что большая часть самолёта оказалась сильно повреждена и сгорела.

Как ранее сообщал Лайф, один человек погиб при крушении легкомоторного самолёта "Сигма-4" в Кабардино-Балкарии. Погибшим оказался пенсионер Юрий Лукьяненко, который увлекался ремонтом и созданием дельтапланов и легкомоторных самолётов.