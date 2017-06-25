Штабной офицер ВСУ сбежал с секретными документами, не желая воевать в АТО

Как отмечается, капитан Алексей Бидусенко не отвечает на телефонные звонки с 16 июня.

Офицер-кадровик штаба одной из бригад ВСУ решил больше не участвовать в так называемой АТО и сбежал из части. Как сообщили в Центре по взаимодействию с общественностью МВД ЛНР, мужчина забрал с собой секретные документы и с 16 июня не отвечает на звонки.

— На горячую линию МВД ЛНР позвонили сотрудники нацполиции и сообщили, что пришла ориентировка на помощника начальника отделения персонала штаба 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ капитана Алексея Бидусенко, — отмечается в сообщении.

Как предполагается, с собой у Бидусенко ряд секретных и совершенно секретных документов штаба 93 ОМБР. Ранее мужчина говорил друзьям, что думает переехать в Луганск или Донецк.